„Außergewöhnliche Umstände“: Travers bricht Leihe ab

Torhüter Mark Travers bricht seine Zelte bei Stoke City ab. Wie der AFC Bournemouth offiziell verkündet, wird das Leihgeschäft des 24-Jährigen aufgrund „außergewöhnlicher Umstände“ vorzeitig abgebrochen. Dem Antrag wurde heute Morgen von der Premier League, der EFL und dem Fußballverband stattgegeben, heißt es in der Mitteilung.

Hintergrund: Weil sich Schlussmann Neto im Training eine Knöchelverletzung zugezogen hatte, steht den Cherrys momentan nur ein etatmäßiger Keeper zur Verfügung. In der Folge holt der Premier League-Vertreter Travers zurück, der bei Stoke in der laufenden Saison bereits 13 Mal in der Championship zwischen den Pfosten stand.