Der tiefe Fall von La Liga

Zwischen 2010 und 2020 dominierte Spanien den europäischen Vereinsfußball. Real Madrid und der FC Barcelona sammelten Champions-League-Titel, Atlético Madrid stand mehrfach im Endspiel, der FC Sevilla war der erfolgreichste Klub in der Europa League.

Doch mittlerweile ist die Lage ganz anders: Die Premier League ist sportlich und wirtschaftlich längst an der Primera División vorbeigezogen, zusätzlich lockt Saudi-Arabien Stars mit extremen Gehältern. Gleichzeitig leiden viele Klubs von der iberischen Halbinsel unter finanziellen Problemen. Allen voran Barça und Sevilla.

Parallel sorgen Konflikte rund um La Liga-Boss Javier Tebas, die Super League und Schiedsrichterskandale für mächtig Unruhe. Warum La Liga tief gefallen ist, das erfahrt ihr im neusten Video auf Kick11 LIVE.