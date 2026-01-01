Der tiefe Fall von La Liga
La Liga galt lange als die beste europäische Liga. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der Wind gedreht: Einige spanische Klubs haben große finanzielle Sorgen, auch sportlich läuft es alles andere als rund.
Zwischen 2010 und 2020 dominierte Spanien den europäischen Vereinsfußball. Real Madrid und der FC Barcelona sammelten Champions-League-Titel, Atlético Madrid stand mehrfach im Endspiel, der FC Sevilla war der erfolgreichste Klub in der Europa League.
Doch mittlerweile ist die Lage ganz anders: Die Premier League ist sportlich und wirtschaftlich längst an der Primera División vorbeigezogen, zusätzlich lockt Saudi-Arabien Stars mit extremen Gehältern. Gleichzeitig leiden viele Klubs von der iberischen Halbinsel unter finanziellen Problemen. Allen voran Barça und Sevilla.
Parallel sorgen Konflikte rund um La Liga-Boss Javier Tebas, die Super League und Schiedsrichterskandale für mächtig Unruhe. Warum La Liga tief gefallen ist, das erfahrt ihr im neusten Video auf Kick11 LIVE.
