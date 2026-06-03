50 Millionen: United wird Höjlund los

Manchester United kann das Missverständnis Rasmus Höjlund ad acta legen. Wie die Red Devils mitteilen, ist der dauerhafte Wechsel zur SSC Neapel in trockenen Tüchern. Durch die erfolgreiche Qualifikation für die Champions League greift die Kaufpflicht in Höhe von 44 Millionen Euro.

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Rasmus Hojlund has joined Napoli on a permanent transfer.



Everyone at the club would like to wish Rasmus all the very best for the future ✊ — Manchester United (@ManUtd) June 3, 2026

Da die SSC bereits sechs Millionen als Leihgebühr für den Dänen bezahlt hatte, kostet der Mittelstürmer im Gesamtpaket 50 Millionen. United hatte den 23-Jährigen vor drei Jahren für 80 Millionen von Atalanta Bergamo verpflichtet.