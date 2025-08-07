Werder verkauft Ducksch an Birmingham

Bei Werder Bremen schwankte der Status von Marvin Ducksch in den vergangenen Jahren zwischen unverzichtbarem Fixpunkt in der Offensive und der Rolle als Sündenbock der Fans. Mehrfach hatte der Stürmer mit einem Abgang kokettiert – unter anderem nach Saudi-Arabien. Nun wird der Wechsel Realität, doch es geht nicht in die Wüste.

Wie Birmingham City offiziell vermeldet, schließt sich Ducksch mit sofortiger Wirkung dem englischen Zweitligisten an. Der zweifache deutsche Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach fließen ein Jahr vor Vertragsende rund zwei Millionen Euro Ablöse nach Bremen.

Ducksch stammt aus der Jugend von Borussia Dortmund und war 2021 für vier Millionen Euro von Hannover 96 zu Werder gewechselt. In 134 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Dortmunder 54 Treffer für die Grün-Weißen und legte 40 weitere auf.

Werders Abschiedsworte

Werders Kaderplaner Peter Niemeyer erläutert: „Marvin hatte in den letzten Jahren einen entscheidenden Anteil daran, dass sich Werder Bremen wieder in der Bundesliga etablieren konnte. Mit seiner Qualität und Torausbeute war er ein sportlich wichtiger Faktor und ein verlässlicher Leistungsträger. Für uns war aber auch klar, dass wir gesprächsbereit für eine Veränderung sind, sofern die Rahmenbedingungen für alle Parteien passen. Dies war nun der Fall. Wir danken Marvin für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen ihm für sein neues Kapitel in England viel Erfolg.“