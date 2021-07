Kaufmann auf dem Weg zum HSV

Nach der Verpflichtung von Robert Glatzel steht der Hamburger SV kurz davor, den nächsten Mittelstürmer an Bord zu holen. Wie die dänische Boulevardzeitung ‚BT‘ berichtet, ist Mikkel Kaufmann aus dem Trainingslager des FC Kopenhagen abgereist, um seinen Wechsel in die Hansestadt abzuschließen. Der 20-jährige Angreifer soll für eine Saison ausgeliehen werden.

Ob sich die Rothosen eine Kaufoption für die 1,90 Meter große Sturmkante sichern können, ist nicht bekannt. An Kopenhagen ist Kaufmann noch bis 2024 gebunden. Erst im Januar 2020 war der Rechtsfuß für drei Millionen Euro von Aalborg in die dänische Hauptstadt gewechselt. Dort hoffte man bis zuletzt auf den Durchbruch des U20-Nationalspielers. In der abgelaufenen Saison erzielte Kaufmann in 17 Pflichtspielen lediglich ein Tor.