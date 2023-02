„Kaltstart“ bei United: Wie lange bleibt Sabitzer?

Marcel Sabitzer (28) gefällt es bei Manchester United bisher gut. Gegenüber der ‚Daily Mail‘ erklärt die Bayern-Leihgabe: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein, die Atmosphäre in Old Trafford.“

Er habe ein „paar anstrengende“ Tage hinter sich, die Mannschaft habe ihn jedoch „sehr gut aufgenommen“. Der Rechtsfuß führt aus: „Es war ein Kaltstart, aber wegen der Sperre von Casemiro musste ich schnell eingreifen. Ich bin bereit dafür und freue mich, dass ich spielen kann.“

Lobende Worte findet der Österreicher auch für Trainer Erik ten Hag: „Der Trainer spricht viel mit mir, was er von mir erwartet. Ich versuche, das zu erfüllen. Ich fühle mich mit ihm und seiner Taktik wohl und es gefällt mir bisher.“

Zukunft offen?

„Im Moment ist es eine Leihe, das ist alles, was ich sagen kann. […] Wir werden sehen, was im Sommer passiert“, lässt Sabitzer seine Zukunft in England offen. Einem Bericht von ‚ESPN‘ zufolge besteht allerdings die Chance, dass der 28-Jährige auch kommende Saison für die Red Devils aufläuft.

United sehe den Mittelfeldspieler nicht als Lückenfüller und insbesondere ten Hag sei ein großer Fan der Idee, den Nationalspieler langfristig zu halten.

Bislang stand der Ex-Leipziger für Manchester dreimal auf dem Rasen. In der gestrigen Partie des derzeitigen Tabellendritten der Premier League beiLeeds United (2:0) spielte Sabitzer erstmals über die gesamte Distanz.

Solider Auftritt mit Luft nach oben

Im Spiel gegen Leeds arbeitete der Österreicher zwar hart und leitete das 1:0 von Marcus Rashford mit einem Seitenwechsel ein, brachte sich abseits davon jedoch noch zu wenig in das Offensivspiel seines neuen Klubs ein.

Darüber hinaus spielte Sabitzer mehrere ungenaue Pässe und positionierte sich nicht immer clever. Grundsätzlich zeige der in Wels geborene Mittelfeldspieler aber eine ordentliche Leistung.

Und auch der 68-fache Nationalspieler war mit dem Spiel und dessen Ausgang zufrieden: „Leeds auswärts, als United, das ist ein großes Spiel. Man muss dieses Spiel gewinnen. Wir waren bereit dafür, die Intensität war gut, wir waren gut im Spiel.“