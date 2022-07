City bindet Rodri langfristig

Manchester City und Rodri setzen ihre Zusammenarbeit langfristig fort. Wie der englische Meister offiziell verkündet, hat der defensive Mittelfeldspieler seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert.

Rodri spielt seit der Saison 2019/20 für City. Die Skyblues hatten den spanischen Nationalspieler damals für 62 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet. Seitdem kam der 26-Jährige 151 Mal in der Guardiola-Elf zum Einsatz und gewann zwei Meisterschaften.

„Der Wechsel zu City im Jahr 2019 ist die beste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe“, so Rodri, „ich habe mich als Spieler so sehr verbessert und ich möchte Pep und dem gesamten Team im Hintergrund für ihre Hilfe danken. Sie setzen alles daran, dass ich der beste Spieler werde, der ich sein kann.“

Sportdirektor Txiki Begiristain schwärmt: „Er ist das perfekte Beispiel dafür, wie ein Spitzenprofi sein sollte: Er hat eine fantastische Einstellung, lebt sein Leben auf die richtige Weise, achtet auf seinen Körper und trainiert jeden Tag hart. Das ist der Traum eines jeden Trainers, und ich weiß, dass Pep gerne mit ihm arbeitet.“

