Roggow zur Hertha?

Verlässt Franz Roggow Hannover 96 nach einem halben Jahr schon wieder? Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge beobachten Hertha BSC sowie der englische Zweitligist Preston North End die Situation des 23-jährigen Mittelfeldakteurs.

Roggow wechselte im Sommer von Borussia Dortmunds Zweitvertretung nach Niedersachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Von der Zusammenarbeit hatten sich beide Parteien bislang mehr erhofft, erst sechsmal kam der technisch starke Linksfuß in der zweiten Liga zum Einsatz. Möglicherweise trennen sich die Wege nun schon wieder.