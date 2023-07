PSG plant Simons-Leihe: Bundesligist in Pole Position

Die Entwicklungen bei Xavi Simons überschlagen sich an dem heutigen Sonntag. Erst vor wenigen Stunden gab die PSV Eindhoven bekannt, dass Paris St. Germain von seinem Exklusivrecht Gebrauch macht. Für festgeschriebene sechs Millionen Euro konnte PSG den 20-jährigen Senkrechtstarter aus seinem Vertrag herauskaufen. Mit Blick auf dessen 34 Scorerpunkte in 48 Partien für Eindhoven ein No-Brainer.

Doch die Pariser wollen Simons nicht zwingend in dieser Saison an Bord haben. Nachdem sich der Scheichklub nun wieder die Dienste des Offensivtalents gesichert hat, soll der Youngster noch ein Jahr auf Leihbasis andernorts weiter reifen. So lautet der Plan, sollten sowohl Neymar als auch Kylian Mbappé den Klub nicht mehr verlassen. Ein Verein hat aber offenbar jetzt schon die besten Karten.

Denn laut Fabrizio Romano führt RB Leipzig derzeit eine lange Liste von Klubs an, die sich für die Simons-Leihe interessieren. Die Sachsen arbeiten scheinbar mit Hochdruck am Deal und sind daher zur Zeit die Favoriten. Eine finale Entscheidung über Simons‘ Zukunft soll am Dienstag fallen. Erst dann dürften die Verhandlungen ohne angezogene Handbremse geführt werden.

Was macht der BVB?

Auch Borussia Dortmund bemühte sich zuletzt intensiv um Simons. Der Poker mit der PSV Eindhoven führte aber zuletzt in eine Sackgasse. Zu hoch waren die Forderungen der Niederländer. Mit PSG treffen die Schwarz-Gelben auf deutlich gesprächsbereitere Verhandlungspartner. Doch statt einer Festverpflichtung wäre nur eine Leihe ohne Kaufoption möglich. Ob der BVB zu solchen Konditionen nochmal an den Verhandlungstisch zurückkehrt, ist daher offen.