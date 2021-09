Haller bei Ajax: Der verspätete Rekordmann

Sébastien Haller präsentiert sich bei Ajax Amsterdam in einer derartigen Topform, dass man denken könnte, der Franzose wolle sein fast verlorenes Halbjahr in den ersten Wochen der laufenden Saison nachholen. Zehn Treffer stehen für den bulligen Mittelstürmer nach zehn Spielen zu Buche. Am gestrigen Abend trug sich Haller beim 2:0-Sieg über Besiktas mit seinem bereits fünften Tor in der Champions League in die Geschichte ein.

„Rekord für Haller“, schreibt die ‚AD‘. Kein Spieler hatte nach zwei Partien jemals mehr Treffer auf dem Konto als der ehemalige Frankfurt-Angreifer. Legenden wie Marco van Basten, Diego Simeone oder Didier Drogba kamen jeweils auf vier. Dank Hallers Ausnahmeproduktivität kann sich Ajax nach zwei Siegen und einem Torverhältnis von 7:1 über den besten Start in eine Königsklassen-Saison freuen.

Endlich verfügbar

Dabei zeigt Hallers Blitzstart, wie schmerzlich er noch im Frühjahr vermisst wurde. Der Rekordeinkauf (22,5 Millionen Euro) wurde bei der Kadernominierung für die K.O.-Phase der Europa League im Januar schlichtweg vergessen und durfte nicht für seinen Klub auflaufen.

Einen nachträglichen Antrag auf Spielerlaubnis lehnte die UEFA ab und so war Haller zum Zuschauen gezwungen. Im Viertelfinale gegen die AS Rom war dann Schluss für Ajax. Wie weit es in dieser Saison für die Niederländer geht, werden vor allem die nächsten beiden Spiele zeigen.

„Jetzt wartet eine große Herausforderung auf uns. Wir spielen jetzt zweimal gegen Borussia Dortmund. Ich denke, sie sind der stärkste Gegner im Pool. Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht in beiden Spielen ein Ergebnis erzielen“, sagte Ajax-Coach Erik ten Hag nach der gestrigen Partie. An Haller wird es voraussichtlich nicht scheitern.