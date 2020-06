Eberl über Zakarias Beraterwechsel

Bei Borussia Mönchengladbach bleibt man mit Blick auf den Beraterwechsel von Denis Zakaria gelassen. „Denis hat eine Entscheidung getroffen, die haben wir zur Kenntnis genommen. Und wir haben mit der Agentur auch schon erste Gespräche geführt“, äußerte sich Manager Max Eberl auf der gestrigen Pressekonferenz.

„An der Stoßrichtung, an dem, was wir uns wünschen, hat sich aber definitiv nichts geändert“, so Eberl weiter. Nach wie vor hofft man am Niederrhein also auf die Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrags, Interesse weckt Zakaria aber auch bei einer Reihe von internationalen Topklubs. Derzeit fehlt der 23-jährige Mittelfeldspieler verletzt, ein Einsatz noch in dieser Saison ist ausgeschlossen.