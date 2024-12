Cavani kündigt Karriereende an

Edinson Cavani strebt keinen weiteren Vereinswechsel mehr an. In der argentinischen ‚Farándula Show‘ kündigte der 37-Jährige an, dass die Boca Juniors seine letzte Klubstation bleiben werden: „Ich habe bereits gesagt, dass ich meine Karriere bei Boca beenden werde und ich denke, dass ich das auch respektieren werde. Wie ich schon am ersten Tag gesagt habe, ist das eine unglaubliche Erfahrung, die ich machen muss. Es ist eine große Verantwortung, aber ich genieße sie. Deshalb versuche ich immer, mein Bestes zu geben, damit wir das Maximale erreichen.“

Der 136-malige uruguayische Nationalstürmer war nach vielen Stationen im europäischen Fußball 2023 zu Boca gewechselt und steht beim Klub aus Buenos Aires noch bis 2026 unter Vertrag. Die beste Zeit seiner Karriere erlebte Cavani bei Paris St. Germain. Mit dem französischen Hauptstadtklub holte der Stürmer 23 Titel und wurde im Jahr 2017 Frankreichs Fußballer des Jahres.