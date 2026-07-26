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Bundesliga

Doppel-Abgang bei Köln

von Daniel del Federico - Quelle: Express
1 min.
Elias Bakatukanda beim Aufwärmen @Maxppp

Neben Fynn Schenten (18) soll auch Elias Bakatukanda (22) in diesem Sommer verliehen werden und könnte beim gleichen Klub landen. Nach Informationen des ‚Express‘ steht der Innenverteidiger ebenfalls vor einem Wechsel zu Roda Kerkrade. Die Leihe von Schenten wurde vom Technischen Direktor des niederländischen Zweitligisten bereits bestätigt, eine offizielle Mitteilung der Klubs steht noch aus.

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Bakatukanda soll nach überstandener Sprunggelenksverletzung in den Niederlanden die nötige Spielpraxis sammeln. Einem Wechsel zu Wehen Wiesbaden hatte der FC zuletzt noch eine Absage erteilt, da die Kölner Verantwortlichen keine Kaufoption im Deal verankern wollten. Roda hingegen ist mit einer einfachen Leihe ohne Klausel wohl einverstanden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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