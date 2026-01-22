M’gladbach: Der Pluspunkt bei Sarco

Eugen Polanski hofft, dass Alejo Sarco bei Borussia Mönchengladbach schnell ein Faktor wird. Gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ sagt der 39-Jährige: „Wir haben ihn mit offenen Armen empfangen. Das erste Training mit einer neuen Mannschaft war absolut in Ordnung. Man sieht, was er kann und was er nicht kann.“ Der Vorteil sei, dass der Argentinier nicht direkt aus Südamerika komme, sondern sich schon bei Bayer Leverkusen an den europäischen Fußball gewöhnen konnte.

„Die haben ein ähnliches Spielsystem. Es ist also nicht alles ganz neu für ihn. Jetzt geht es einfach nur darum, Alejo in die Mannschaft zu integrieren“, so Polanski. Sarco war vor einem Jahr aus Argentinien zur Werkself gewechselt, in der Hinrunde kam er auf drei Kurzeinsätze. Die Fohlen haben den 20-Jährigen bis Saisonende ohne Kaufoption ausgeliehen.