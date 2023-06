VfB: Gerücht um Stiller

Angelo Stiller könnte die TSG Hoffenheim im Sommer verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit dem 22-jährigen Sechser.

Beim VfB würde der deutsche U21-Nationalspieler auf Sebastian Hoeneß treffen, der ihn einst nach Sinsheim lotste. Im Kraichgau stand Stiller in 20 Bundesligapartien lediglich sechsmal in der Anfangsformation. An die TSG ist er vertraglich noch bis 2025 gebunden.

