Marsch über Leipzig: „Passte dort nicht hin“

Jesse Marsch, bis vergangenen Dezember Trainer von RB Leipzig, hat sich bei den Roten Bullen nicht zugehörig gefühlt. In einem Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärte er: „Das wichtigste, was ich in Leipzig gelernt habe, war, dass ich dort nicht hingehöre. Ich habe mich dort nicht wohl gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dorthin passe.“

Nach nur fünf ernüchternden Monaten im Amt mit gerade einmal acht Siegen aus 21 Spielen, war Marsch in Leipzig seinen Trainerposten wieder los. Im Februar heuerte der US-Amerikaner dann bei Leeds United in der Premier League an. Dort fühlt er sich deutlich wohler: „Ich wollte eine Gruppe finden, zu der ich mich zugehörig fühle, und dieses Gefühl habe ich hier.“