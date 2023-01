Nach Pokal-Blamage: Nizza feuert Favre

Im September, nach nur etwas mehr als zwei Monaten im Amt, wackelte der Stuhl von Lucien Favre beim OGC Nizza erstmals bedenklich. Mit Mauricio Pochettino hatte der Klub aus der Ligue 1 schon einen Nachfolger an der Angel. Favre erhielt letztlich das Vertrauen und durfte weitermachen.

An der Côte d’Azur hat sich der Wind inzwischen wieder gedreht. Nun, keine vier Monate später, sieht es für den 65-jährigen Schweizer schlechter aus. Die ‚L’Équipe‘ vermeldet nach dem blamablen Pokal-Aus gegen Drittligist Le Puy Foot (0:1), dass man sich in Nizza für eine Favre-Entlassung entschieden hat. Der Ex-Dortmunder sei am heutigen Montagnachmittag darüber informiert worden. Assistenzcoach Didier Digard soll übernehmen.

Den Ambitionen der Südfranzosen wird die bisherige Spielzeit schlichtweg nicht gerecht. Gerettet werden könnte die Saison zwar noch mit einem Triumph in der Conference League. In der Liga steht man aber auf einem enttäuschenden elften Platz. Schon am Mittwoch steht die nächste Partie an, der HSC Montpellier ist zu Gast. Favre wird dann nicht mehr an der Seitenlinie stehen.