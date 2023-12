Medien: BVB-Spieler meutern gegen Terzic – kommt Glasner?

Ist Edin Terzic noch der richtige Trainer für Borussia Dortmund? Das Wichtigste vorweg: Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steht der BVB-Coach trotz fünf Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg derzeit nicht zur Disposition. Der Vereinsboss hält weiter große Stücke auf Terzic, will von einem Trainerwechsel nichts wissen.

Terzic scheint den Rückhalt seiner Mannschaft allerdings immer weiter zu verlieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben mehrere BVB-Führungsspieler das Gespräch mit dem Übungsleiter gesucht und ihm einen offensiveren Ansatz nahegelegt. Terzic soll wenig aufgeschlossen auf den Vorstoß reagiert haben, woraufhin sich einige der Profis an Watzke wendeten.

Was macht Watzke?

Brisant: Die Spieler sollen sich gegenüber dem CEO alles andere als wohlwollend über ihren Trainer geäußert haben. Im Gegenteil: Laut ‚Sky‘ war der Tenor der Profis, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Terzic „wenig zielführend“ für Borussia Dortmund sei. Allem Anschein nach hat der Coach Teile seiner Kabine verloren.

Das sollte Watzke in Alarmbereitschaft versetzen. Ändert der Dortmund-Boss seine Meinung womöglich noch in den nächsten Wochen? Namen von Nachfolgekandidaten kursieren jedenfalls schon. Vor allem Ex-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner ist ‚Sky‘ zufolge eine heiße Aktie an der Strobelallee. Es sind spannende Vorweihnachtstage bei der Borussia.