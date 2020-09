25 Millionen: Chelsea holt Mendy

Der FC Chelsea schnappt sich Edouard Mendy (28). Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, absolviert der Torhüter zur Stunde den Medizincheck bei den Blues. Als Ablösesumme sollen 25 Millionen Euro an Stade Rennes fließen.

In London konkurriert Mendy künftig mit Kepa Arrizabalaga (25) und Routinier Willy Caballero (38) um einen Stammplatz. Der Senegalese spielte eine starke Saison in Rennes und hatte maßgeblichen Anteil an der Champions League-Qualifikation (Platz drei).