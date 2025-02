Zeit drängt: Hoffenheim forciert Last-Minute-Deal

Die TSG Hoffenheim könnte auf den letzten Transfermetern noch die gesuchte Verstärkung für die Abwehrzentrale gefunden haben. Nach FT-Informationen arbeiten die Kraichgauer an einer Verpflichtung von Leo Östigard (25).

Hoffenheim will den Innenverteidiger per Leihe von Stade Rennes an Bord holen. Ob der Deal rechtzeitig über die Bühne geht, bleibt abzuwarten. Um 20 Uhr schließt das deutsche Transferfenster.

Östigard war erst im Sommer für sieben Millionen Euro von der SSC Neapel nach Rennes gewechselt, ist dort in der Regel gesetzt. Die Bretonen haben in Anthony Rouault (23/VfB Stuttgart) für die Abwehr nachgelegt. Das könnte einen Abschied von Östigard vereinfachen. In der Bundesliga war der Norweger in der Saison 2019/20 leihweise für St. Pauli am Ball.