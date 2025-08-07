Ex-Real-Stürmer Mariano findet neuen Verein

Mariano Díaz wird ab sofort wieder für das Fußballspielen bezahlt. Der 32-Jährige schließt sich Deportivo Alavés an und unterschreibt beim spanischen Erstligisten einen Vertrag bis 2027. Zuvor war der Stürmer ein Jahr vereinslos. Bis Sommer 2024 stand er beim FC Sevilla unter Vertrag.

Insbesondere für seine Zeit bei Real Madrid ist Mariano bekannt. Als Backup für Karim Benzema gewann er mit den Königlichen unter anderem zweimal die Champions League.