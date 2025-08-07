Menü Suche
Ex-Real-Stürmer Mariano findet neuen Verein

von Luca Hansen - Quelle: deportivoalaves.com
Mariano Díaz kämpft um den Ball @Maxppp

Mariano Díaz wird ab sofort wieder für das Fußballspielen bezahlt. Der 32-Jährige schließt sich Deportivo Alavés an und unterschreibt beim spanischen Erstligisten einen Vertrag bis 2027. Zuvor war der Stürmer ein Jahr vereinslos. Bis Sommer 2024 stand er beim FC Sevilla unter Vertrag.

Deportivo Alavés
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Mariano Díaz refuerza el ataque del Glorioso hasta 2027.

¡Bienvenido, @marianodiaz7!

ℹ️

#OngiEtorriMariano
#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵
Insbesondere für seine Zeit bei Real Madrid ist Mariano bekannt. Als Backup für Karim Benzema gewann er mit den Königlichen unter anderem zweimal die Champions League.

