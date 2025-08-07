La Liga
Ex-Real-Stürmer Mariano findet neuen Verein
Mariano Díaz wird ab sofort wieder für das Fußballspielen bezahlt. Der 32-Jährige schließt sich Deportivo Alavés an und unterschreibt beim spanischen Erstligisten einen Vertrag bis 2027. Zuvor war der Stürmer ein Jahr vereinslos. Bis Sommer 2024 stand er beim FC Sevilla unter Vertrag.
Deportivo Alavés @Alaves – 16:10
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Mariano Díaz refuerza el ataque del Glorioso hasta 2027.Bei X ansehen
Insbesondere für seine Zeit bei Real Madrid ist Mariano bekannt. Als Backup für Karim Benzema gewann er mit den Königlichen unter anderem zweimal die Champions League.
