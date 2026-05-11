Holland will weitermachen

Fabian Holland möchte seine Karriere noch nicht beenden. Das bekräftigt der 35-Jährige im Interview mit dem ‚kicker‘: „Nein, dafür fühle ich mich noch zu fit, bin viel zu ehrgeizig und merke, dass mein Körper mit noch keine Signale sendet. Es würde für mich deshalb keinen Sinn machen, zu sagen: Das wars.“ Der Linksverteidiger, dessen Vertrag bei Darmstadt 98 nach zwölf Jahren im Klub am Saisonende nicht verlängert wird, ist bereit für ein neues Abenteuer, auch wenn das Ziel noch völlig offen ist: „Da schließe ich noch nichts aus. Es geht mir nicht darum, finanziell das Allerletzte rauszuholen. Aber ich will weiter möglichst ambitioniert Fußball spielen.“

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Eine weitere Saison bei den Lilien hätte der gebürtige Berliner begrüßt, doch die Klubführung habe ihn frühzeitig über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt. „Ich hätte gerne noch mal ein Jahr verlängert, insofern ist ein bisschen Enttäuschung da. Aber angesichts der Fakten, dass ich in dieser Saison nicht mehr so viel gespielt habe und im Juli 36 Jahr alt werde, habe ich auch Verständnis. Außerdem: So, wie es mir mitgeteilt wurde, war es absolut in Ordnung“, so Holland.