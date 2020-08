Coutinho zurück: Entscheidung steht an

Er habe „noch nicht über die Zukunft nachgedacht“, ließ Philippe Coutinho rund um das gewonnene Finale gegen Paris St. Germain wissen. Klar ist: Trotz zuletzt wieder gestiegener Wichtigkeit hat der 28-jährige Brasilianer keine Zukunft beim FC Bayern. Die auf 120 Millionen Euro festgelegte Kaufoption ist den Münchnern zu teuer. Und auch deutlich günstiger wird man Coutinho nicht verpflichten.

Anders sieht das plötzlich wieder in Barcelona aus. Neu-Trainer Ronald Koeman kann sich eine Zusammenarbeit gut vorstellen und will die Zukunft gemeinsam mit Coutinho in den kommenden Tagen erörtern. Fakt ist: Nicht erst seit dem Viertelfinal-Debakel gegen die Bayern plant man bei den Katalanen einschneidende Änderungen. Warum also nicht mit einem formverbesserten Coutinho?

„Ich kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück“, sagt der Edeltechniker nicht umsonst dem brasilianischen TV-Sender ‚Esporte Interativo‘. Die Premier League bleibt parallel dazu ebenfalls ein Thema. In jedem Fall hat Coutinho nach dem Königsklassenerfolg nun Zeit und Muße, sich den nächsten Karriereschritt nach zwei Enttäuschungen genau zu überlegen.