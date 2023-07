Werder-Gerüchte: Tel-Lager wird deutlich

Der FC Bayern zieht eine Leihe von Mathys Tel in Betracht, neben dem FC Augsburg ist auch der SV Werder Bremen interessiert: Diese Meldung veröffentlichte der ‚kicker‘ am gestrigen Mittwoch. Durchaus überraschend, schließlich schien das 18-jährige Sturmtalent selbst einen Leih-Abgang bislang auszuschließen.

Daran hat sich trotz den jüngsten Gerüchten nichts geändert. „Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann auch keine Gerüchte über eine mögliche Leihe zu Werder Bremen bestätigen“, zitiert ‚Sky‘ Gadiri Camara, den Berater des jungen Franzosen, „Mathys will bleiben und sich verbessern.“

Und weiter: „Unsere Haltung ist klar: Mathys will einer der Besten werden. Und bei allem Respekt, es ist ihm egal, wer in diesem Sommer noch zu den Bayern kommen wird. Mathys ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen.“ Eine deutliche Absage an einen Bayern-Abschied.