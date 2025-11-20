Abteilung Attacke: Müller trifft Vancouver-Entscheidung

Der Transfer von Thomas Müller nach Kanada hat sich bislang voll ausgezahlt. Sein gesamtes Leben hatte der 36-Jährige bis zum Sommer beim FC Bayern verbracht und dann den Schritt in die MLS gewagt. Der Hype war riesig – und hält bis heute an.

Grund dafür sind auch die herausragenden Leistungen des Stürmers, der nach zehn Pflichtspielen bei neun Toren und drei Vorlagen liegt. Mit den Whitecaps befindet sich Müller im Conference-Halbfinale und kann sich noch beste Chancen auf den Titel ausrechnen. Am Sonntag (3:30 Uhr) treffen die Kanadier auf den Los Angeles FC, die MLS-Meisterschaft ist nur noch drei Siege entfernt.

Zweite MLS-Saison für Müller

„Die Whitecaps sehnen sich nach Erfolg. Für die Stadt Vancouver und den Klub wäre es etwas ganz Besonderes, das erste Mal seit 1979 im Fußball“, so Müller im Interview mit dem ‚kicker‘. Seine Rolle im Team beschreibt er wie folgt: „Die Mannschaft bekommt von mir mehr nackte Wahrheit zwischen den Zeilen geliefert als sie es bisher gewohnt war und ihr manchmal lieb ist. […] Vielleicht kann ich mit meiner Art ein bisschen vermitteln, dass man nett sein und trotzdem Dinge klar und deutlich ansprechen kann, die besser laufen müssen. Eine Winner-Culture in die Gesprächskultur einbringen.“

Müller ist in Vancouver längst angekommen. Die Saison endet allerdings auch, bevor das Kalenderjahr endet. Theoretisch könnte dann auch für Müller wieder Schluss sein, sein Vertrag läuft zum 31.12. aus, kann aber per Option verlängert werden. Gegenüber dem Fachmagazin bestätigt Müller jetzt, dass das auch passieren wird. Auf die Frage, ob er auch in eine zweite Saison mit den Whitecaps gehen werde, sagt Müller: „Ja – volle Attacke!“

Der volle Fokus liegt natürlich jetzt auf den kommenden Wochen und den – im Optimalfall – verbleibenden drei Spielen. Doch auch im Jahr 2026 wird Radio Müller weiter aus Kanada senden.