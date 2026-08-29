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Bundesliga

BVB: Bensebaini-Entscheidung gefallen

von Remo Schatz - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Ramy Bensebaini gegen den FC Bayern @Maxppp
BVB 1-0 Hamburg

Borussia Dortmund muss beim heutigen Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (18:30 Uhr) auf Ramy Bensebaini (31) verzichten. Beim Supercup am vergangenen Samstag gegen den FC Bayern (1:2) zog sich der Verteidiger eine Rippenprellung zu, laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ steht er deshalb gegen die Hanseaten nicht im Aufgebot.

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Da BVB-Trainer Niko Kovac auch weiter auf Nico Schlotterbeck (26) verzichten muss, kommt es in der Abwehr direkt zu einem Engpass. Einspringen könnten Filippo Mane (21) oder Luca Reggiani (18). Neben Bensebaini fällt auch Carney Chukwuemeka (22) verletzt aus, der Österreicher laboriert an einer Muskelverletzung. Neuzugang Kauã Prates (18) könnte daher zu seinem Kader-Debüt kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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