Werder: Woltemade-Gespräche ziehen sich

Ein Startelfeinsatz gegen den SC Freiburg, der nach 45 Minuten schon wieder beendet war und vier Einwechslungen, teils erst in den Schlussminuten – so liest sich die bisherige Saisonbilanz von Nick Woltemade. Dabei gelang dem 18-Jährigen eine Torvorlage in der Nachspielzeit am vergangenen Sonntag gegen den VfB Stuttgart (1:2). Unverzichtbar ist der 1,98-Hüne aber bei weitem noch nicht im Sturm des SV Werder.

Dass sich das aber künftig ändern könnte, dessen sind sich die Verantwortlichen bewusst. Schon seit geraumer Zeit versucht man, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit dem deutschen U19-Nationalspieler zu verlängern. Bisher ziert sich der Youngster aber, die Gespräche laufen noch. Der Ausgang ist immer noch offen. Konkretisiert werden die Verhandlungen nach FT-Informationen auch erst im kommenden Jahr.

Leihe kein Thema

Wie FT erfuhr, ist eine anschließende Leihe, um an die gewünschte Spielpraxis zu kommen, für Woltemade kein Thema. Er möchte sich lieber direkt bei Werder durchsetzen. Da könnte das Spiel gegen den VfB, als der Rechtsfuß in der 60. Minute den Platz betrat und Teil der entschlossenen, wenn auch spielerisch nicht überzeugenden Werder-Schlussoffensive war, ein erster wichtiger Schritt gewesen sein.

Für Woltemade heißt es jetzt, diesen Schritt zu bestätigen und zu zeigen, dass er einen Mehrwert für Florian Kohfeldts Mannschaft ist. Womöglich bieten sich für ihn dann ja ganz neue Vertragsmöglichkeiten. Ein ablösefreies Talent ruft schließlich viele Klubs auf den Plan.