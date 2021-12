Barça: Der Stand bei Coutinho

Philippe Coutinho eröffnet sich offenbar eine weitere Option in der Premier League. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, umwirbt auch Tottenham Hotspur den 29-jährigen Mittelfeldspieler in Diensten des FC Barcelona. Damit gesellen sich die Spurs zu Coutinhos Ex-Klub FC Liverpool, Newcastle United und dem FC Everton. Die Toffees sind dem katalanischen Fachblatt zufolge in den vergangenen Tagen an die Spielerseite herangetreten.

Barças Problem: Coutinho ist alles andere als leicht von der Gehaltsliste zu bekommen, denn der Brasilianer streicht noch bis Sommer 2023 ein fürstliches Gehalt ein. Hoffnung macht den Blaugrana allerdings die WM im kommenden Jahr, die Coutinho dazu bewegen könnte, sich mit Spielzeit bei einem anderen Klub für die brasilianische Seleção zu empfehlen.