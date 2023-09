Barça: Einigung mit Xavi

Dem FC Barcelona ist in den Verhandlungen mit Trainer Xavi wohl der Durchbruch gelungen. Wie die ‚Sport‘ und ‚Mundo Deportivo‘ berichten, ist man sich über eine Vertragsverlängerung einig geworden. Das bis 2024 datierte Arbeitspapier soll um zwei weitere Jahre bis 2026 ausgedehnt werden.

Laut der ‚Sport‘ ist in dieser Woche aber noch nicht mit einer offiziellen Verkündung zu rechnen, da sich Sportdirektor Deco im Urlaub befindet. Xavi steht seit November 2021 in Barcelona an der Seitenlinie. Der 43-Jährige, als Mittelfeldspieler einst 767 Mal für die Katalanen am Ball, führte Barça in der vergangenen Saison zur Meisterschaft.