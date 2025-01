Neuer Haller-Klub: Gespräche aufgenommen

Die vorübergehende Rückkehr von Sébastien Haller (30) zu Borussia Dortmund konkretisiert sich. Laut der ‚Bild‘ laufen inzwischen die Gespräche zwischen dem BVB und dem FC Utrecht. Ziel ist es, Haller im Anschluss an den Leihabbruch bei CD Leganés an seinen niederländischen Ex-Klub weiterzutransferrieren. Auch Champions League-Klub Dinamo Zagreb zeigt Interesse.

Lediglich fünfmal stand Haller seit Saisonbeginn in der Startaufstellung von Leganés-Trainer Borja Jiménez, der in erster Linie auf schnelle, pressingstarke Stürmer und damit auf einen völlig anderen Spielertypen als Haller setzt. Eine direkte Torbeteiligung war dem wuchtigen Rechtsfuß darüber hinaus nicht vergönnt. In Utrecht, wo er bereits zwischen 2015 und 2017 auf Torejagd ging, könnte Haller einen Neustart wagen.