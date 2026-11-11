Mit dem bisherigen sportlichen Abschneiden können die Bosse des VfB Stuttgart nicht wirklich zufrieden sein. Trotz des Aufschwungs der vergangenen Spiele hinkt die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß den Erwartungen hinterher. Der Kader sollte nach Einschätzung der Bosse mindestens für Platz sechs reichen.

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Damit dieser weiterhin zumindest nominell schlagkräftig ist, planen die VfB-Entscheider die nächsten personellen Schritte. Wichtig ist dabei laut ‚Sport Bild‘ vor allem die geplante Verlängerung mit Ramon Hendriks (25), der noch bis 2028 unter Vertrag steht. Diese könnte sich jedoch schwierig gestalten, da der VfB seinen Prinzipien treu bleiben möchte.

Nachdem im Sommer 2024 mit Waldemar Anton (30), Serhou Guirassy (30/beide Borussia Dortmund) und Hiroki Ito (27/FC Bayern München) gleich drei wichtige Säulen des Kaders per Ausstiegsklausel das Weite suchten, beschlossen die Schwaben, solche Klauseln künftig nicht mehr zu gewähren.

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Sollte der VfB Stuttgart an seinem Ausstiegsklausel-Verbot festhalten? Ja, nur so gibt es halbwegs Planungssicherheit Generell ja, Ausnahmen sollten in wichtigen Fällen aber möglich sein Nein, das ist in der heutigen Zeit unrealistisch Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Hendriks verlangt laut dem Sportmagazin neben einer deutlichen Aufbesserung seines Gehalts von kolportierten 1,8 Millionen Euro auch eine Exitklausel. „Ein Großteil der VfB-Entscheider“ steht jedoch weiterhin zum beschlossenen Verbot. Derzeit verfügen mit Angelo Stiller (25) und Bilal El Khannouss (22) nur noch zwei Profis über eine Ausstiegklausel, ersterem kann diese für rund drei Millionen Euro abgekauft werden.

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Führich-Klausel abgelaufen

Auch die Ausstiegsoption von Nationalspieler Chris Führich in Höhe von 20 Millionen Euro ist laut ‚Sport Bild‘ im vergangenen Sommer abgelaufen. Der VfB hat beim Flügelspieler die volle Kontrolle. Diese will der Klub auch bei Hendriks behalten, der 2024 als Anton-Ersatz geholt wurde und voll eingeschlagen ist.