Große Zuversicht bei Kobel

Bei Borussia Dortmund ist Gregor Kobel gesetzt. Der 28-jährige Schweizer ist seit Jahren Leistungsträger im Team der Schwarz-Gelben und spielt auch als Identifikationsfigur eine wichtige Rolle. Sein Vertrag ist allerdings nur noch bis 2028 gültig. Dementsprechend bahnt sich eine heiße Verhandlungsphase an, in der der 31-fache Nationalspieler extrem gute Karten hat.

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Zum einen machen derzeit wieder Gerüchte die Runde, dass Paris St. Germain Interesse an Kobel zeigt. Machen die Franzosen einen konkreten Vorstoß, könnte der BVB unter Zugzwang geraten. Heißt: Entweder ein Verkauf oder ein enorm lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung. Aktuell verdient Kobel um die zehn Millionen Euro pro Saison. Bei einer Verlängerung müssten die Dortmunder das Salär des Keepers wohl nochmal deutlich anheben.

Umfragen mit eindeutigem Ergebnis

Für die Teilnehmer einer FT-Umfrage ist klar, dass ein neuer Kontrakt für den Schlussmann oberste Priorität haben sollte. Satte 82 Prozent der User sehen Kobel gegenüber Waldemar Anton (30), Serhou Guirassy (30) und Julian Ryerson (28) als wichtigste Personalie an. Auch bei den anderen drei genannten BVB-Profis stehen Gespräche an.

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Aus einer anderen Umfrage geht hervor, dass große Teile der Leserschaft davon ausgehen, dass der BVB und Kobel einen neuen Deal vereinbaren werden. 75 Prozent der Teilnehmer rechnen mit einem Verbleib über den Sommer hinaus. Nur 18 Prozent denken, dass Kobel den Abflug zu PSG macht, weitere sieben Prozent rechnen mit einem Transfer zu einem anderen Verein.

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Wo seht ihr Gregor Kobel in der kommenden Saison? Beim BVB Bei PSG Bei einem anderen Klub Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Starke Verhandlungsposition bei Kobel

Beim 0:0 der Schweiz gegen Slowenien am gestrigen Freitagabend stand Kobel zwischen den Pfosten und absolvierte sein 31. Länderspiel. Drei Paraden und eine solide Vorstellung auf dem internationalen Parkett der UEFA Nations League dürften seinem Marktwert zuträglich gewesen sein.

Gut möglich, dass die Spielerseite die aufkommenden Berichte über potenzielle Interessenten nutzt, um die ohnehin schon starke Position in bevorstehenden Sondierungsgesprächen weiter zu untermauern.

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Die ‚Sport Bild‘ berichtete, dass Kobel zurzeit auf einen Anruf seiner Chefs wartet, um seine Situation zu besprechen. Plane die Borussia langfristig mit ihm „als klare Nummer eins“, könne er sich einen Verbleib „grundsätzlich vorstellen“, heißt es. Die Fans sind dahingehend jedenfalls schon sehr zuversichtlich.