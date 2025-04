Auch Bayer dran: OM will Hajdari

Olympique Marseille schickt sich an, den Transferplanungen von Bayer Leverkusen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Nach FT-Informationen haben die Südfranzosen Albian Hajdari vom FC Lugano zum Transferziel auserkoren. Demnach will OM den 21-Jährigen schon im Sommer verpflichten. Auch Leverkusen hat den Innenverteidiger auf dem Zettel für den Fall, dass Piero Hincapie das Weite sucht. Interesse besteht zudem vom AFC Bournemouth.

In Lugano wird der Linksfuß meist als Innenverteidiger eingesetzt, kann jedoch auch ganz links verteidigen. In der Schweizer Super League stand der Schweizer in der laufenden Spielzeit bereits 24 Mal auf dem Rasen.