Neuzugang Deman schwärmt von Werder

Sommerneuzugang Oliver Deman hat sehr positiv über seinen Wechsel zum SV Werder Bremen gesprochen. Der 23-Jährige, der erst kurz vor Transferschluss zu den Grün-Weißen gewechselt war, sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Wenn ein Klub wie Werder auf dich zukommt, hast du immer ein offenes Ohr. Ich kenne die Vergangenheit des Vereins. Die sportliche Perspektive war sehr interessant, deshalb habe ich mich dafür entschieden herzukommen.“

Beim 2:1-Sieg über den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende feierte Deman auf der linken Außenbahn sein Startelfdebüt für Werder. „Es fühlte sich gut an. Ich habe noch nicht so viel trainiert, weil ich bei der Nationalmannschaft war“, resümiert der Belgier, „es war ein gutes Spiel, um reinzukommen. Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ Für Deman hatten die Bremer vier Millionen Euro Ablöse an Cercle Brügge gezahlt.