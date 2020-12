Winter-Transfermarkt: Die Kandidaten für einen Wechsel

Christian Eriksen (Inter Mailand)

Der Däne ist nur noch Ergänzungsspieler und denkt intensiv über einen Wechsel nach. Inter würde dem 28-Jährigen keine Steine in den Weg legen. 13 Millionen Euro soll die Forderung der Nerazzurri betragen. Zuletzt machten Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund die Runde. Der AC Mailand und der FC Arsenal wurden auch als mögliche Ziele genannt.

Ozan Kabak (Schalke 04)

Die Zweifel, dass Schalke Kabak halten kann, werden immer größer. Wie aus Italien zu vernehmen ist, würde das 20-jährige Abwehr-Juwel gerne dem Abstiegskampf entfliehen und beim AC Mailand anheuern. Die Rossoneri müssten sich allerdings finanziell mit den Königsblauen einig werden – ob sie mit der gebotenen Schnäppchen-Ablöse von unter 15 Millionen Euro davonkommen, ist doch sehr fraglich.

Riqui Puig (FC Barcelona)

Barça wollte den 21-Jährigen schon im Sommer verleihen, doch Puig lehnte das ab. Zuletzt wurde das Talent bei RB Leipzig, der AS Monaco und Leeds United angeboten. Interesse soll es zudem von Benfica Lissabon und dem FC Porto geben. Einen Abnehmer zu finden, wird entsprechend kein Problem sein. Puig müsste einer Leihe bis Sommer aber noch zustimmen.

Joshua Zirkzee (FC Bayern)

Der 19-jährige Stürmer stand schon im Sommer bei anderen Klubs auf der Wunschliste. Feyenoord Rotterdam und der 1. FC Köln zeigten reges Interesse. Im Januar nun soll Verpasstes nachgeholt werden. Mit den Kölnern laufen intensive Gespräche über ein Leihgeschäft. Im Rheinland gehandelt wird zudem auch Zirkzees Teamkollege Leon Dajaku (19).

Vedad Ibisevic (1. FC Köln)

Ein Thema in der Domstadt ist auch der 36-Jährige. Nach dem kurzen Gastspiel bei Schalke 04 einigte sich Ibisevic mit den Knappen auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrags zum Jahresende. Der Routinier ist also ab Januar ablösefrei zu haben. Kontakt nach Köln wurde schon geknüpft.

Julian Weigl (Benfica Lissabon)

Der Ex-Dortmunder hat einen schweren Stand unter Jorge Jesus. Benfica wäre vermutlich gesprächsbereit, was eine Trennung im Winter betrifft. Sowohl eine Leihe als auch ein fester Transfer sind denkbar. Einige Bundesligisten sollen schon angeklopft haben, darunter Hertha BSC.

Dominik Szoboszlai (RB Salzburg)

Der 20-Jährige ist keineswegs wechselwillig, weil es nicht läuft. Szoboszlai ist schlichtweg der österreichischen Liga entwachsen und bereit, für den nächsten Schritt. RB Leipzig hofft auf gute Chancen beim Talent vom Schwesterklub. Aber auch Branchenriesen wie der FC Bayern oder Real Madrid haben die Fühler ausgestreckt. Die kolportierte festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro macht den talentierten Mittelfeldspieler für andere Klubs besonders interessant.

Krzysztof Piatek (Hertha BSC)

Zwischen der Alten Dame und dem 23-Millionen-Stürmer hat es bislang noch nicht gefunkt. So ist es kein Wunder, dass die schon im Sommer kursierenden Gerüchte über eine Rückkehr in die Serie A nicht abreißen wollen. Trotz aller Dementi spukt vor allem der AC Florenz als möglicher Abnehmer durch die italienischen Gazetten. Sie unterstellen der Hertha inzwischen grundsätzliche Gesprächsbereitschaft. Gehandelt wird ein Leih-Modell mit 20-Millionen-Kaufoption, die sich unter gewissen Umständen zu einer Kaufpflicht umwandelt. Piatek selbst soll sich einen Wechsel in die Toskana vorstellen können.

Olivier Giroud (FC Chelsea)

Reichen vier Tore in der Champions League für Girouds Verbleib an der Stamford Bridge? Ausgeschlossen ist es nicht, dass sich Chelsea am Ende mit diesem Szenario arrangieren kann. Dennoch: Sollten sowohl Spieler als auch Klub ein lukratives Angebot erhalten, spricht nach aktuellem Stand nicht viel gegen einen Wechsel. Denn nach wie vor muss sich Giroud, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hinter Timo Werner (24) und Tammy Abraham (23) einordnen.

Angelo Stiller (FC Bayern)

Der Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldspielers läuft aus und Stiller wünscht sich mehr Spielzeit im Profibereich. Ein Wechsel im Sommer zeichnet sich ab und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Youngster sogar schon im Winter um eine Freigabe bittet. An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Unter anderem die TSG Hoffenheim hat ihre Fühler ausgestreckt.