25-Millionen-Mann wird Leipzig angeboten

Innenverteidiger Radu Dragusin hat mehrfach sein Interesse bekundet, in der Bundesliga aufzuschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde der Rumäne sowohl im vergangenen Sommer als auch jetzt im Winter RB Leipzig angeboten. Die Sachsen hätten den Namen anschließend intern diskutiert, die Spur sei aktuell allerdings nicht heiß.

Konkreter ist das Interesse der AS Rom, die sich mit dem 23-Jährigen sogar schon einig sein soll. Tottenham Hotspur hatte im Winter 2024 satte 25 Millionen Euro für Dragusin an den FC Genua gezahlt. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen kommt der Abwehrspieler in der Premier League nicht in den Tritt.