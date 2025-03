Neues Preisschild für Xavi

RB Leipzig hat seine Preisvorstellungen für einen möglichen Verkauf von Xavi Simons in diesem Sommer offenbar gesenkt. Laut ‚Sky‘ schweben den Sachsen 80 Millionen Euro Ablöse vor, damit sie den Daumen für einen Transfer heben. Die spanische ‚Sport‘ hatte vor einem Monat noch von 100 Millionen berichtet. Die finale Bewertung hängt letztlich aber sicherlich auch damit zusammen, ob RB die Champions League erreicht.

Interesse an Xavi gibt es insbesondere aus England. Im vergangenen Sommer war auch der FC Bayern hinter dem 21-jährigen Mittelfeldmann her. Doch der Niederländer entschied sich für eine weitere Leihsaison in Leipzig. Im Winter nutzte der Brauseklub eine sich bietende Gelegenheit und verpflichtete Xavi für 50 Millionen Euro fest von Paris St. Germain. 30 Millionen können durch Boni noch hinzukommen.

Xavi unterschrieb bis 2027 und ließ sich laut ‚Sky‘ zusichern, bei einem passenden Angebot schon in diesem Sommer wechseln zu dürfen. Um sich für einen Eliteklub zu empfehlen, sollte der Rechtsfuß aber an seiner Form arbeiten. 13 Scorerpunkte in 25 Spielen sind ordentlich, jedoch nicht unwiderstehlich.