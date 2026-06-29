HSV hat ein WM-Problem

Der Hamburger SV kommt in puncto Neuzugänge aktuell nicht so richtig voran. Schuld daran ist vor allem die laufende Weltmeisterschaft, wie Vorstand Eric Huwer gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ erklärt: „Im Moment stellen wir fest, dass der Transfermarkt noch nicht so in Bewegung ist. Das ist für uns selbst ein Stück weit ernüchternd. Mal schauen, wie sich das nach der Gruppenphase entwickelt.“

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Aktuell spekulieren die abgebenden Klubs auf höhere Ablösesummen, weshalb der Markt nicht ins Rollen komme: „Die Sache ist die: Wir könnten frühzeitig Verlässlichkeit haben, dann allerdings zu dem einen oder anderen Mondpreis. Der neue HSV ist jedoch nicht bekannt dafür, Mondpreise zu zahlen.“ Bislang hat der Bundesligist mit dem Sechser Kofi Amoako (21/Dynamo Dresden) erst einen echten Neuzugang eingetütet. Huwer verspricht: „Wir bekommen den einen oder anderen Transfer in den nächsten Wochen finalisiert – allerdings zu unseren Vorstellungen. Bis Ende August werden wir eine Mannschaft ins Feld jagen, die in der Lage sein wird, drei Mannschaften hinter sich zu lassen.“