Glasner beruft Krisensitzung ein

Bei Nottingham Forest sitzen Spieler und Trainer trotz der sportlichen Krise im selben Boot. Der ‚Telegraph‘ berichtet, dass Oliver Glasner nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Brentford am vergangenen Samstag eine Krisensitzung mit seinen Profis abhielt. Grund dafür waren seine Aussagen auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasner sagte unter anderem: „Ich bin ein Angestellter. Wenn die Vereinsführung der Meinung ist, dass ich der Falsche bin, werden sie es mir mitteilen. Aber ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird. So sehe ich das derzeit einfach.“ Im Gespräch mit seinen Schützlingen erläuterte der Österreicher im Detail, was er damit beabsichtigt. Die Mannschaft soll ihm geschlossen das Vertrauen ausgesprochen und Rückendeckung zugesichert haben. Momentan rangieren die Tricky Trees auf Tabellenplatz 19.