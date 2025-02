„Weltklasse“: BVB feiert Guirassy – und geplatzten Knoten?

Für Borussia Dortmund läuft die Saison alles andere als nach Plan. In der Bundesliga beträgt der Abstand auf die Champions League-Plätze sieben Punkte, im DFB-Pokal war in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg (0:1) Schluss. Lediglich in der Königsklasse sind die Borussen auf Kurs, nachdem sie unter der Woche gegen Sporting Lissabon (3:0, 0:0) ins Achtelfinale einziehen konnten.

Als nächster Gegner wartet der OSC Lille aus Frankreich, ein auf dem Papier machbares Los für den BVB. Doch aufgrund der schwankenden Leistungen der vergangenen Wochen bei weitem kein Selbstläufer. Das Ziel der Schwarz-Gelben wird es sein, die Leistung vom gestrigen Samstag gegen Union Berlin (6:0) in den kommenden Wochen mal wieder konstant auf den Rasen zu bringen.

Gegen die Köpenicker schossen sich die Schwarz-Gelben sichtlich den Frust von der Seele. Sportdirektor Sebastian Kehl resümierte nach dem Spiel: „Alle sind erleichtert. 6:0 zuhause, die Zuschauer waren lange nicht mehr so euphorisch, emotional und gelöst. Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Es brauchte diesen Zufallsmoment beim 1:0, danach haben wir uns hochverdient viele Chancen und Tore erarbeitet. Und Serhou hat eine Riesenshow abgeliefert.“

Guirassy überragt

Matchwinner war mit vier Treffern Serhou Guirassy. Auch Pascal Groß sorgte mit vier Assists für einen historischen Abend: Erstmals in der Bundesliga-Geschichte steht ein Spieler, der vier Tore geschossen hat gemeinsam auf dem Platz mit einem Akteur, der vier Treffer vorbereitet hat.

Trainer Niko Kovac hatte daher nur lobende Worte übrig: „Weltklasse. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Pascal hat vier Tore aufgelegt, auch dafür ein großes Kompliment.“ Trotz der schwachen BVB-Saison ist Guirassy einer der wenigen Spieler, die konstant gute Leistungen abrufen. Nach 31 Spielen in der laufenden Saison stehen für den 28-Jährigen wettbewerbsübergreifend starke 23 Tore und sechs Vorlagen zu Buche.

„Es ist ein toller Abend. Das war ein wichtiges Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten. Ich freue mich natürlich über meine vier Tore, aber das Wichtigste ist der Sieg für die Mannschaft. Der Schlüssel war, dass wir das erste Tor geschossen haben. Danach haben wir einfach weitergemacht“, bilanzierte der Matchwinner nach dem Spiel. Damit Dortmund in der Liga eine Aufholjagd starten kann und in der Champions League die nächste Runde erreicht, wird der BVB einen Guirassy in Topform brauchen.