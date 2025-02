Bayern-Machtwort: Entscheidung um Kompany-Zukunft

Nach nunmehr fast acht Monaten sprechen die Zahlen für Vincent Kompany. Sein Punkteschnitt nach 36 Pflichtspielen mit dem FC Bayern beträgt 2,31, in der Bundesliga kann man angesichts eines Vorsprungs von acht Punkten auf Bayer Leverkusen und einer um 26 Zähler besseren Tordifferenz fast schon die Meisterfeier planen.

Hinter dem Offensichtlichen ist aber nicht alles eitel Sonnenschein: Im DFB Pokal war früh Schluss, im kürzlichen direkten Duell gegen den Meister aus Leverkusen (0:0) präsentierten sich die Bayern ungewohnt unsouverän, gleiches gilt für die Playoff-Spiele in der Champions League gegen Celtic Glasgow.

Jobgarantie für Kompany

Und dennoch muss sich Kompany um seine mittelfristige Zukuft keine Gedanken machen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der Belgier von seinen Vorgesetzen eine Jobgarantie bekommen. Diese gilt ausdrücklich auch für den Fall, sollten die Münchner in der Champions League ausscheiden und das Finale dahoam verpassen.

Im Achtelfinale wartet der neue Dauer-Gegner aus Leverkusen auf die Kompany-Elf. Der Henkelpott entscheidet aber nicht über die Zukunft des Trainers. Wie das Fachmagazin weiter ausführt, genügt es der Bayern-Spitze, wenn der Trainer in seinem ersten Jahr die Meisterschale zurück nach München holt.

Neben den überzeugenden Ergebnissen in der heimischen Liga spricht vor allem der Umgang mit den Superstars, über den in der Vergangenheit immer mal wieder Bayern-Trainer gestolpert sind. Nicht so Kompany, der 38-Jährige weiß die gesamte Kabine hinter sich, die Spieler stehen geschlossen hinter dem Cheftrainer.