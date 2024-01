BVB & Bayern: Absage an Henderson

Jordan Henderson wurde von seinen Beratern in den vergangenen Wochen bei zahlreichen europäischen Klubs angeboten. Laut ‚Voetbalzone‘ kontaktierten die Agenten des englischen Mittelfeldspielers auch Borussia Dortmund und den FC Bayern. Die beiden Bundeslisten zeigten allerdings kein Interesse an einer Verpflichtung, genau wie der FC Barcelona. Ein Deal mit Juventus Turin scheiterte derweil am Veto des Spielers.

Schlussendlich verließ Henderson Al Ettifaq und heuerte bei Ajax Amsterdam an. Weil er seinen Vertrag in Saudi-Arabien zuvor aufgelöst hatte, wurde keine Ablöse fällig. Der 33-Jährige kassiert ‚Voetbalzone‘ zufolge künftig 4,5 Millionen Euro pro Saison beim niederländischen Traditionsklub. Obendrauf soll ein Handgeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro fließen.