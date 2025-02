Neuer IV: Hoffenheim landet Last-Minute-Transfer

Was FT vor rund eineinhalb Stunden exklusiv berichtete, ist nun bestätigt. Wie die TSG Hoffenheim offiziell bestätigt, wechselt Leo Östigard (25) von Stade Rennes in den Kraichgau. Der Norweger kommt per Leihe bis Saisonende.

Östigard steht in der Bretagne noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit kommt er auf 18 Pflichtspieleinsätze für den französischen Erstligisten. Dabei gelang ihm ein Tor. Mit Anthony Rouault (23) vom VfB Stuttgart hatte Rennes bereits heute Mittag einen Ersatz an Bord geholt.