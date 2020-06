Hannover 96: Neuer Stürmer aus Istanbul?

Hannover 96 hat offenbar ein Auge auf Ali Yavuz Kol geworfen. Wie der türkische Radiosender ‚TRT Spor‘ berichtet, ließen die Roten den 20-jährigen Mittelstürmer mehrfach bei Länderspielen der türkischen U19-Auswahl beobachten.

Kol stammt aus der Talentschmiede von Galatasaray und sammelt in dieser Saison Spielzeit in der türkischen dritten Liga als Leihspieler für Tarsus Idman Yurdu. In 27 Pflichtspielen war er an elf Treffern direkt beteiligt. Für die Gala-Profis kam der Junioren-Nationalspieler bislang zu zwei Einsätzen und steht noch bis 2021 unter Vertrag.