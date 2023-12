Gladbach will Wolf verschenken – Ersatz im Visier

Borussia Mönchengladbach möchte sich offenbar unbedingt von Hannes Wolf trennen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sind die Verantwortlichen am Niederrhein dazu bereit, den Österreicher in der kommenden Transferperiode ablösefrei ziehen zu lassen, um dessen Gehalt einzusparen. Das Arbeitspapier des 24-Jährigen ist noch bis zum Sommer gültig.

Einen möglichen Nachfolger haben die Fohlen wohl auch schon im Blick. Der Boulevardzeitung zufolge besteht seitens der Gladbacher Interesse an Ibrahim Osman vom FC Nordsjaelland. Der 19-jährige Ghanaer wechselte Anfang 2022 zum dänischen Erstligisten, kickte zuvor bei Right to Dream in seiner Heimat.

Osman, der in der Vergangenheit lose mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, ist auf der linken Außenbahn zu Hause, spielte aber auch schon auf der gegenüberliegenden Seite. Bislang stand Osman für Nordsjaelland 43 Mal auf dem Feld und sammelte in seinen Einsätzen 13 Scorerpunkte.