SV Werder: Keine Kompromisse bei Leihprofi Dinkci

Clemens Fritz ist mit den Leistungen von Eren Dinkci im Dress des 1. FC Heidenheim bislang sehr zufrieden. Über den 21-Jährigen sagt der Leiter des Lizenzbereichs vom SV Werder Bremen gegenüber der ‚DeichStube‘: „Eren macht auf mich einen sehr fitten Eindruck und hat seine Qualitäten ja auch schon eingebracht. Vor allem seine Schnelligkeit und Unbekümmertheit. Genau das versprechen wir uns von der Ausleihe. […] Wir hoffen bei ihm auf einen ähnlichen Effekt wie bei Justin Njinmah und Nick Woltemade.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In den ersten drei Bundesligapartien wurde Dinkci von FCH-Coach Frank Schmidt in die Startelf berufen. Der Angreifer konnte sich in seinen Einsätzen bislang einmal in die Torschützenliste eintragen. Langfristig wird der Rechtsfuß aber nicht für Heidenheim auflaufen. Fritz versichert: „Er wird im nächsten Sommer zu uns zurückkehren.“ An der Weser steht Dinkci noch bis 2025 unter Vertrag.