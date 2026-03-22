Sebastian Kehl glaubt daran, dass Nico Schlotterbeck seinen noch bis 2027 datierten Vertrag bei Borussia Dortmund verlängert. Am Rande des gestrigen 3:2-Siegs gegen den Hamburger SV sagte der Sportdirektor des BVB laut den Ruhr Nachrichten: „Ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Nico Schlotterbeck. Wir sprechen offen über alles, was ihn bewegt.“

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Kehl weiter: „Ich bleibe weiterhin optimistisch, dass er bei Borussia Dortmund bleibt. Mehr gibt es im Moment nicht zu sagen. Ich bleibe positiv.“ Zuletzt war durchgesickert, dass Schlotterbecks Tendenz nun doch in Richtung Verlängerung beim BVB gehen könnte. Es mangelt aktuell wohl an konkreten Offerten von größeren Klubs. Voraussetzung für den 26-jährigen DFB-Verteidiger, der beim BVB Topverdiener werden soll. ist aber eine Ausstiegsklausel im neuen Arbeitspapier.