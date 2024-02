26-Millionen-Neuzugang für Crystal Palace

Der 19-jährige Adam Wharton wechselt von den Blackburn Rovers zu Crystal Palace. Dem Vernehmen nach fließen für den zentralen Mittelfeldspieler inklusive Boni bis zu 26 Millionen Euro aus der ersten in die zweite englische Liga. Bei den Eagles unterschreibt Wharton einen Vertrag bis Sommer 2029. Für Blackburn bestritt der englische U20-Nationalspieler in dieser Saison 29 Pflichtspiele.

Steve Parish, Vorstandsvorsitzender bei Crystal Palace, erklärt: „Adams konstant beeindruckende Leistungen für Blackburn in einem so jungen Alter haben verständlicherweise die Aufmerksamkeit vieler Vereine auf sich gezogen, aber wir glauben, dass Palace der perfekte Ort ist, um sein unbestrittenes Potenzial zu nutzen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen.“