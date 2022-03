City dominiert United: Die Noten zum Manchester-Derby

Das Etihad Stadium war zum Anpfiff um 17:30 Uhr prall gefüllt. Manchester City empfing Manchester United. Die Red Devils traten ohne Superstar Cristiano Ronaldo an. Der Portugiese soll an einer Hüftbeuger-Verletzung leiden, im Vorfeld hielten sich jedoch hartnäckig Gerüchte, dass die Abwesenheit des Torjägers taktischer Natur sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Früh ging der Favorit durch Kevin De Bruyne (5.) in Führung. Der Kapitän vollendete eine Hereingabe von Bernardo Silva. Nach einer kurzen ausgeglichenen Phase mit vielen Fouls, die den Spielfluss unterbrachen, riss City immer mehr das Zepter an sich und schraubte zu eigenen Gunsten an der Ballbesitzstatistik.

Etwas überraschend kam United dann in der 22. Spielminute zum Ausgleich. Einen Konter über Paul Pogba verwertete Jadon Sancho erfolgreich. An der sichtbaren Überlegenheit der Citizens änderte dies in der Folge aber nichts. Deshalb war es keine Überraschung, dass die Mannschaft von Pep Guardiola durch De Bruyne (28.) schnell wieder in Führung ging.

Dauerdruck zu viel für United

In Hälfte zwei zeigten sich die Skyblues weiterhin dominant. Insbesondere Phil Foden wirkte lebendiger als im ersten Durchgang. Die Gäste waren weiterhin bemüht, schafften es aber kaum Entlastungsangriffe einzustreuen. So schnürte City das Team von Ralf Rangnick immer weiter im und um den Strafraum ein.

Die Chancen für das Heimteam häuften sich, United konnte zumeist nur in aller höchster Not zu Eckbällen oder mit Fouls verteidigen. In der 69. Minute hielt die Abwehr dann nicht mehr Stand. Ein Dropkick von Riyad Mahrez zum 3:1 machte schon deutlich vor dem Schlusspfiff den Deckel auf die Partie.

City-Dominanz auf ganzer Linie

Die Spieler in den blauen Trikots ließen fortan die Kugel durch die eigenen Reihen zirkulieren, die Akteure in rot kamen kaum noch in die Zweikämpfe. De Gea verhinderte noch schlimmeres und vereitelte beispielsweise einen Seitfallzieher von João Cancelo (81.), der mit Sicherheit Anwärter auf das Tor des Jahres geworden wäre.

Das 4:1 erzielte erneut Mahrez (93.). Nach Vorlage von Ilkay Gündogan blieb der Treffer nach ausführlichem Check durch den VAR bestehen. Alex Telles hob eine mögliche Abseitsposition des Algeriers auf. Am Ende gewannen die Citizens völlig verdient mit drei Toren Vorsprung und lieferten über weite Strecken eine sehr dominante Leistung.

Torfolge

1:0 De Bruyne (5.): Grealish setzt sich über außen durch, spielt kurz auf Silva. Der passt die Kugel von links flach und hart in den Sechzehner. De Bruyne kommt aus dem Rückraum und netzt souverän aus acht Metern ein. Keine Chance für De Gea.

1:1 Sancho (22.): United fährt einen Konter über Pogba, der geschickt verzögert und Sancho auf die Reise schickt. Der wiederum verzögert geschickt am gegnerischen Strafraum, legt sich die Kugel vor und schlenzt den Ball sehr platziert aus halblinker Position an Ederson vorbei neben den Innenpfosten.

2:1 De Bryune (28.): Schuss von Foden – abgeblockt. Schuss von Silva – abgeblockt. Dann landet das Leder bei De Bruyne, der den Ball im dritten Versuch aus wenigen Metern mit Wucht ins Tor schießt.

3:1 Mahrez (69.): Eckball für City. De Bruyne schlägt die Kugel an die Strafraumkante. Aus 16 Metern nimmt Mahrez die Flanke technisch auf höchstem Level per Dropkick. Maguire fälscht leicht, dadurch aber unhaltbar ab.

4:1 Mahrez (93.): Gündogan steckt den Ball in die Schnittstelle der Abwehr, Mahrez läuft alleine auf De Gea und wuchtet den Ball unhaltbar in die Maschen.

Die Noten für Manchester City

Eingewechselt:

80‘ Gündogan für De Bruyne

Die Noten für Manchester United

Eingewechselt:

64‘ Lingard für Elanga

64‘ Rashford für Pogba