Medien: 80-Millionen-Angebot für Llorente

Manchester United will sich laut spanischen Medien die Dienste von Marcos Llorente sichern. Nach Informationen der ‚as‘ hat der englische Rekordmeister schon Kontakt zu Atlético Madrid aufgenommen und ein Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro eingereicht.

Atlético will Llorente grundsätzlich nicht verkaufen, könnte nun aber ins Grübeln kommen, berichtet die in Madrid ansässige Sportzeitung – es wäre in Corona-Zeiten und nach dem Aus im Champions League-Achtelfinale ein willkommener Geldregen. Man sei versucht, die Offerte zu akzeptieren.

Neben United soll auch Paris St. Germain ein Auge auf Llorente geworfen haben. Der variable Mittelfeldspieler selbst will die spanische Hauptstadt aber eigentlich nicht verlassen, obwohl in England eine Gehaltsverdoppelung winkt. Nicht das Old Trafford, sondern das Atlético-Stadion Wanda Metropolitano sei Llorentes persönliches Theater der Träume.